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Intel Pentium Silver N5000 против Pentium N4200

Intel Pentium Silver N5000
Intel Pentium Silver N5000
VS
Intel Pentium N4200
Intel Pentium N4200

Что лучше: Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или Pentium N4200 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4200 and N5000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5000 и Pentium N4200

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 декабря 2017 30 августа 2016
Цена в момент релиза 161 долларов 161 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Apollo Lake
Номер модели N5000 N4200
Сокет BGA-1090 BGA-1296
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel HD Graphics 505

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 38.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5000 Сайт Intel Pentium N4200
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6
Набор инструкций SSE4.2 -

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Комментарии

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