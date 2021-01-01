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Intel Pentium Silver N5000 против Silver J5040

Intel Pentium Silver N5000
VS
Intel Pentium Silver J5040
Intel Pentium Silver N5000
Intel Pentium Silver J5040

Что лучше: ноутбучный Intel Pentium Silver N5000 на 1.1 ГГц или десктопный Silver J5040 на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J5040 and N5000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5000
  • На 40% ниже чем у Pentium Silver J5040 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
Причины выбрать Intel Pentium Silver J5040
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 509 и 438 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5000 и Silver J5040

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 декабря 2017 4 ноября 2019
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Gemini Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели N5000 J5040
Сокет BGA-1090 BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics 605

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2 ГГц
Множитель 0x 0x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5000 Сайт Intel Pentium Silver J5040
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6
Набор инструкций SSE4.2 SSE4.2

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Конкуренты

1. Pentium Silver N5000 и Ryzen 3 3200U
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5. Pentium Silver N5000 и Pentium Gold 4417U
6. Pentium Silver J5040 и Celeron J4125

Комментарии

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