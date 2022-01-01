Intel Pentium Silver N5030 против AMD Ryzen 3 1200
Что лучше: ноутбучный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 1200 на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
- На 91% ниже чем у Ryzen 3 1200 пиковое энергопотребление – 6 vs 65 Ватт
- Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 605
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 1200
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 78% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 901 и 505 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 3 1200 +58%
837
Cinebench R23 (многоядерный)
1298
Ryzen 3 1200 +133%
3023
Passmark CPU (одноядерный)
1307
Ryzen 3 1200 +48%
1938
Passmark CPU (многоядерный)
2708
Ryzen 3 1200 +134%
6324
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 1200 +77%
903
Geekbench 5 (многоядерный)
1393
Ryzen 3 1200 +113%
2970
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|27 июля 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Zen
|Номер модели
|N5030
|-
|Сокет
|BGA-1090
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 605
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|31x
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|-
|Boost частота GPU
|750 МГц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2666
|Макс. размер
|8 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5030
|Сайт AMD Ryzen 3 1200
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1