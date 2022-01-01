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Intel Pentium Silver N5030 против AMD Ryzen 3 1200

Intel Pentium Silver N5030
VS
AMD Ryzen 3 1200
Intel Pentium Silver N5030
AMD Ryzen 3 1200

Что лучше: ноутбучный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 1200 на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1200 and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • На 91% ниже чем у Ryzen 3 1200 пиковое энергопотребление – 6 vs 65 Ватт
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 605
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 1200
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 78% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 901 и 505 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и AMD Ryzen 3 1200

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 ноября 2019 27 июля 2017
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Zen
Номер модели N5030 -
Сокет BGA-1090 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 605 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 31x
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель - Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 -
Boost частота GPU 750 МГц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 8 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт AMD Ryzen 3 1200
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 20
Расширенные инструкции SSE4.2 -

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Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N5030 или Core i3 1115G4
2. Intel Pentium Silver N5030 или Core i3 1005G1
3. Intel Pentium Silver N5030 или Gold 7505
4. Intel Pentium Silver N5030 или Silver N6000
5. Intel Pentium Silver N5030 или Celeron N4120
6. Intel Pentium Silver N5030 или Celeron N4020
7. Intel Pentium Silver N5030 или Celeron N4500
8. AMD Ryzen 3 1200 или Ryzen 5 3600
9. AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i3 8100

Комментарии

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