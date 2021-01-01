Главная > Сравнения CPU > Pentium Silver N5030 vs Ryzen 3 3250U

Intel Pentium Silver N5030 против AMD Ryzen 3 3250U

Intel Pentium Silver N5030
VS
AMD Ryzen 3 3250U
Intel Pentium Silver N5030
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • На 76% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 751 и 480 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и AMD Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 ноября 2019 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Zen+
Номер модели N5030 -
Сокет BGA-1090 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 26x
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 16
Набор инструкций SSE4.2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N5030 против AMD Ryzen 3 3200U
2. Intel Pentium Silver N5030 против Gold 5405U
3. Intel Pentium Silver N5030 против Pentium N4200
4. Intel Pentium Silver N5030 против Celeron N4000
5. Intel Pentium Silver N5030 против Celeron N4020
6. AMD Ryzen 3 3250U против Ryzen 3 3200U
7. AMD Ryzen 3 3250U против Intel Core i3 7020U
8. AMD Ryzen 3 3250U против Intel Core i3 8130U
9. AMD Ryzen 3 3250U против Intel Core i3 1005G1

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 3250U или Intel Pentium Silver N5030?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях