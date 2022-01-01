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Intel Pentium Silver N5030 против AMD Ryzen 3 5300U

Intel Pentium Silver N5030
VS
AMD Ryzen 3 5300U
Intel Pentium Silver N5030
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • На 76% ниже чем у Ryzen 3 5300U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1034 и 505 баллов
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и AMD Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 ноября 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Lucienne
Номер модели N5030 -
Сокет BGA-1090 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 605 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 1.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 26x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Radeon RX Vega 6
Boost частота GPU 750 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки - 384
TMUs - 24
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 12
Расширенные инструкции SSE4.2 -

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Конкуренты

1. Core i3 1005G1 или Pentium Silver N5030
2. Pentium Silver N6000 или Pentium Silver N5030
3. Celeron N4020 или Pentium Silver N5030
4. Core i5 1135G7 или Ryzen 3 5300U
5. Ryzen 5 5500U или Ryzen 3 5300U
6. Ryzen 5 5600U или Ryzen 3 5300U
7. Pentium Gold 7505 или Ryzen 3 5300U
8. Celeron N4020 или Ryzen 3 5300U

Комментарии

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