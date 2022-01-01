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Intel Pentium Silver N5030 против AMD Ryzen 5 3600

Intel Pentium Silver N5030
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Pentium Silver N5030
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • На 91% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 6 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 605
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1256 и 505 баллов
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 ноября 2019 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Matisse
Номер модели N5030 -
Сокет BGA-1090 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 605 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 1.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 36x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель - Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 -
Boost частота GPU 750 МГц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-3200
Макс. размер 8 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 2.0 4.0
Макс. PCI Express линий 6 16
Расширенные инструкции SSE4.2 -

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Комментарии

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