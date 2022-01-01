Intel Pentium Silver N5030 против AMD Ryzen 5 5500U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
- На 76% ниже чем у Ryzen 5 5500U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1094 и 505 баллов
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +122%
1178
Cinebench R23 (многоядерный)
1298
Ryzen 5 5500U +449%
7132
Passmark CPU (одноядерный)
1307
Ryzen 5 5500U +88%
2463
Passmark CPU (многоядерный)
2708
Ryzen 5 5500U +390%
13279
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +117%
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
1393
Ryzen 5 5500U +251%
4895
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Lucienne
|Номер модели
|N5030
|-
|Сокет
|BGA-1090
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 605
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|1.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|21x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|448
|TMUs
|-
|28
|ROPs
|-
|7
|TGP
|-
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|8 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5030
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|12
|Расширенные инструкции
|SSE4.2
|-
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