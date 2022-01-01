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Intel Pentium Silver N5030 против Celeron 5205U

Intel Pentium Silver N5030
VS
Intel Celeron 5205U
Intel Pentium Silver N5030
Intel Celeron 5205U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Celeron 5205U с 2-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5205U and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • На 60% ниже чем у Celeron 5205U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Celeron 5205U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и Celeron 5205U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 1 октября 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Comet Lake
Номер модели N5030 5205U
Сокет BGA-1090 BGA-1528
Интегрированная графика UHD Graphics 605 UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.1 ГГц 1.9 ГГц
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics
Boost частота GPU 750 МГц 900 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 8 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт Intel Celeron 5205U
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 12
Расширенные инструкции SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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