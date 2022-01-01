Intel Pentium Silver N5030 против Celeron 5205U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Celeron 5205U с 2-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
- На 60% ниже чем у Celeron 5205U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Celeron 5205U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
1298
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Silver N5030 +18%
1307
1104
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Silver N5030 +90%
2708
1422
Geekbench 5 (одноядерный)
509
466
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Silver N5030 +56%
1393
893
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|1 октября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Comet Lake
|Номер модели
|N5030
|5205U
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 605
|UHD Graphics
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.9 ГГц
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel UHD Graphics
|Boost частота GPU
|750 МГц
|900 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|8 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5030
|Сайт Intel Celeron 5205U
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|12
|Расширенные инструкции
|SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2
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