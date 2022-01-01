Главная > Сравнения CPU > Pentium Silver N5030 vs Celeron 6305

Intel Pentium Silver N5030 против Celeron 6305

Intel Pentium Silver N5030
VS
Intel Celeron 6305
Intel Pentium Silver N5030
Intel Celeron 6305

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Celeron 6305 с 2-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6305 and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • На 60% ниже чем у Celeron 6305 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Celeron 6305
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 625 и 505 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и Celeron 6305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Tiger Lake
Номер модели N5030 6305
Сокет BGA-1090 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 605 UHD Graphics Xe G4 48 EUs

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.1 ГГц 1.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 18x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки - 384
TMUs - 24
ROPs - 12
Вычислительные блоки - 48
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N5030
н/д
Celeron 6305
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 8 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт Intel Celeron 6305
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 -
Расширенные инструкции SSE4.2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i3 1005G1 и Intel Pentium Silver N5030
2. Intel Pentium Silver N6000 и Intel Pentium Silver N5030
3. Intel Celeron N4020 и Intel Pentium Silver N5030
4. Intel Core i3 1115G4 и Intel Celeron 6305
5. Intel Pentium Gold 7505 и Intel Celeron 6305
6. Intel Celeron N4020 и Intel Celeron 6305

Комментарии

А что выберете вы: Intel Celeron 6305 или Pentium Silver N5030?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры