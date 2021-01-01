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Intel Pentium Silver N5030 против Celeron J4125

Intel Pentium Silver N5030
VS
Intel Celeron J4125
Intel Pentium Silver N5030
Intel Celeron J4125

Что лучше: ноутбучный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J4125 на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4125 and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • На 40% ниже чем у Celeron J4125 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 500 и 448 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и Celeron J4125

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Gemini Lake Refresh
Номер модели N5030 J4125
Сокет BGA-1090 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics 605 UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2 ГГц
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics 600
Частота GPU - 200 МГц
Boost частота GPU - 750 МГц
Шейдерные блоки - 96
TMUs - 12
ROPs - 2
Вычислительные блоки - 12
TGP - 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Silver N5030
н/д
Celeron J4125
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт Intel Celeron J4125
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6
Расширенные инструкции SSE4.2 SSE4.2

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Комментарии

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