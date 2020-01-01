Intel Pentium Silver N5030 против Celeron N4020
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Celeron N4020 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Pentium Silver N5030 +15%
194
169
Cinebench R20 (многоядерный)
Pentium Silver N5030 +65%
486
295
Passmark CPU (одноядерный)
1325
1212
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Silver N5030 +49%
2534
1700
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Silver N5030 +13%
513
456
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Silver N5030 +59%
1325
834
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|4 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|N5030
|N4020
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5030
|Сайт Intel Celeron N4020
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2
|SSE4.2
Опрос
6 (66.7%)
3 (33.3%)
Всего проголосовало: 9
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