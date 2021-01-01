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Intel Pentium Silver N5030 против Celeron N4500

Intel Pentium Silver N5030
VS
Intel Celeron N4500
Intel Pentium Silver N5030
Intel Celeron N4500

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Celeron N4500 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4500 and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 620 и 500 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и Celeron N4500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Jasper Lake
Номер модели N5030 N4500
Сокет BGA-1090 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics 605 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 11x
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 750 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 16
TGP - 6 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N5030
н/д
Celeron N4500
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2933
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт Intel Celeron N4500
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 12
Расширенные инструкции SSE4.2 -

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Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N5030 или AMD Ryzen 3 3200U
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9. Intel Celeron N4500 или Pentium Silver N6000

Комментарии

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