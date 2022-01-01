Intel Pentium Silver N5030 против Celeron N5095
Что лучше: Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Celeron N5095 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
- На 60% ниже чем у Celeron N5095 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron N5095
- Поддерживает до 16 ГБ DDR4-2933
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 644 и 505 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Celeron N5095 +17%
612
Cinebench R23 (многоядерный)
1277
Celeron N5095 +70%
2176
Passmark CPU (одноядерный)
1292
Celeron N5095 +17%
1506
Passmark CPU (многоядерный)
2662
Celeron N5095 +51%
4007
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N5095 +28%
641
Geekbench 5 (многоядерный)
1383
Celeron N5095 +39%
1929
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|1 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Jasper Lake
|Номер модели
|N5030
|N5095
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 605
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|20x
|Кэш 2-го уровня
|-
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|16
|TGP
|-
|6 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2933, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|8 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5030
|Сайт Intel Celeron N5095
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|8
|Расширенные инструкции
|SSE4.2
|-
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