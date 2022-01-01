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Intel Pentium Silver N5030 против Celeron N5095

Intel Pentium Silver N5030
VS
Intel Celeron N5095
Intel Pentium Silver N5030
Intel Celeron N5095

Что лучше: Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Celeron N5095 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5095 and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • На 60% ниже чем у Celeron N5095 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron N5095
  • Поддерживает до 16 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 644 и 505 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и Celeron N5095

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 1 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Jasper Lake
Номер модели N5030 N5095
Сокет BGA-1090 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics 605 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2.0 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 20x
Кэш 2-го уровня - 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 16
TGP - 6 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N5030
н/д
Celeron N5095
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 8 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт Intel Celeron N5095
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 8
Расширенные инструкции SSE4.2 -

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Комментарии

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