Intel Pentium Silver N5030 против Core i3 1115G4
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Core i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
- На 79% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1232 и 494 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +160%
1354
Cinebench R23 (многоядерный)
1273
Core i3 1115G4 +98%
2521
Passmark CPU (одноядерный)
1291
Core i3 1115G4 +114%
2761
Passmark CPU (многоядерный)
2638
Core i3 1115G4 +144%
6428
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +150%
1218
Geekbench 5 (многоядерный)
1385
Core i3 1115G4 +85%
2558
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|N5030
|i3-1115G4
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 605
|Iris Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|0x
|17-30x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|384
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|12
|Вычислительные блоки
|-
|48
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|8 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5030
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|2.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|16
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
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