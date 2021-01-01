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Intel Pentium Silver N5030 против Core i3 1115G4

Intel Pentium Silver N5030
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Pentium Silver N5030
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Core i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • На 79% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1232 и 494 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и Core i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 2 сентября 2020
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Tiger Lake UP3
Номер модели N5030 i3-1115G4
Сокет BGA-1090 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 605 Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 17-30x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel Iris Xe Graphics G4
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
Шейдерные блоки - 384
TMUs - 24
ROPs - 12
Вычислительные блоки - 48
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N5030
н/д
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 8 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 2.0 4.0
Макс. PCI Express линий 6 16
Набор инструкций SSE4.2 -

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Комментарии

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