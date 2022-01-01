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Intel Pentium Silver N5030 против Core i3 8100

Intel Pentium Silver N5030
VS
Intel Core i3 8100
Intel Pentium Silver N5030
Intel Core i3 8100

Что лучше: ноутбучный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или десктопный Core i3 8100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100 and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • На 91% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 6 vs 65 Ватт
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • На 88% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 949 и 505 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и Core i3 8100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 5 октября 2017
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Coffee Lake
Номер модели N5030 i3-8100
Сокет BGA-1090 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 605 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 28x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Silver N5030
н/д
Core i3 8100
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт Intel Core i3 8100
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 16
Расширенные инструкции SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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