Intel Pentium Silver N5030 против Core i3 8100
Что лучше: ноутбучный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или десктопный Core i3 8100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
- На 91% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 6 vs 65 Ватт
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 8100
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 88% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 949 и 505 баллов
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 8100 +78%
945
Cinebench R23 (многоядерный)
1298
Core i3 8100 +178%
3612
Passmark CPU (одноядерный)
1307
Core i3 8100 +73%
2262
Passmark CPU (многоядерный)
2708
Core i3 8100 +129%
6210
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8100 +87%
954
Geekbench 5 (многоядерный)
1393
Core i3 8100 +140%
3343
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|5 октября 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Coffee Lake
|Номер модели
|N5030
|i3-8100
|Сокет
|BGA-1090
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 605
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|28x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|192
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|3
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5030
|Сайт Intel Core i3 8100
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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