Intel Pentium Silver N5030 против Core i5 5200U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Core i5 5200U с 2-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
- Появился на 4 года и 10 месяцев позже чем соперник
- На 60% ниже чем у Core i5 5200U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 5200U
- Поддерживает до 16 ГБ DDR3L-1600
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 646 и 505 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 5200U +18%
626
Cinebench R23 (многоядерный)
Pentium Silver N5030 +10%
1298
1184
Passmark CPU (одноядерный)
1307
Core i5 5200U +17%
1525
Passmark CPU (многоядерный)
2708
2511
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 5200U +28%
652
Geekbench 5 (многоядерный)
1393
1377
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|5 января 2015
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Broadwell
|Номер модели
|N5030
|i5-5200U
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1168
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 605
|HD Graphics 5500
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|22x
|Скорость шины
|-
|5 ГТ/c
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel HD Graphics 5500
|Boost частота GPU
|750 МГц
|900 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5030
|Сайт Intel Core i5 5200U
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|12
|Расширенные инструкции
|SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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