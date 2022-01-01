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Intel Pentium Silver N5030 против Core i5 5200U

Intel Pentium Silver N5030
VS
Intel Core i5 5200U
Intel Pentium Silver N5030
Intel Core i5 5200U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Core i5 5200U с 2-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5200U and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • Появился на 4 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • На 60% ниже чем у Core i5 5200U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 5200U
  • Поддерживает до 16 ГБ DDR3L-1600
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 646 и 505 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и Core i5 5200U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 5 января 2015
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Broadwell
Номер модели N5030 i5-5200U
Сокет BGA-1090 BGA-1168
Интегрированная графика UHD Graphics 605 HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 22x
Скорость шины - 5 ГТ/c
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel HD Graphics 5500
Boost частота GPU 750 МГц 900 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 8 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт Intel Core i5 5200U
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 12
Расширенные инструкции SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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7. Intel Pentium Silver N5030 и Celeron N4500
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9. Intel Core i5 5200U и i3 1005G1

Комментарии

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