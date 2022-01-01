Что лучше: Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.