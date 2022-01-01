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Intel Pentium Silver N5030 против Core i7 1165G7

Intel Pentium Silver N5030
VS
Intel Core i7 1165G7
Intel Pentium Silver N5030
Intel Core i7 1165G7

Что лучше: Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1165G7 and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • На 79% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • В 2.8 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1419 и 505 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и Core i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Tiger Lake UP3
Номер модели N5030 i7-1165G7
Сокет BGA-1090 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 605 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 1.1 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 12-28x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки - 768
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 96
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N5030
н/д
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 8 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 2.0 4.0
Макс. PCI Express линий 6 16
Расширенные инструкции SSE4.2 -

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Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N5030 или Intel Core i3 1115G4
2. Intel Pentium Silver N5030 или Intel Pentium Gold 7505
3. Intel Pentium Silver N5030 или Intel Celeron N4120
4. Intel Pentium Silver N5030 или Intel Celeron N4500
5. Intel Core i7 1165G7 или Intel Core i5 1135G7
6. Intel Core i7 1165G7 или AMD Ryzen 5 5600H
7. Intel Core i7 1165G7 или Intel Core i7 11800H
8. Intel Core i7 1165G7 или AMD Ryzen 7 4700U
9. Intel Core i7 1165G7 или Intel Core i5 11300H

Комментарии

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