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Intel Pentium Silver N5030 против Gold 5405U

Intel Pentium Silver N5030
Intel Pentium Silver N5030
VS
Intel Pentium Gold 5405U
Intel Pentium Gold 5405U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Gold 5405U с 2-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5405U and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • На 60% ниже чем у Pentium Gold 5405U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Pentium Gold 5405U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и Gold 5405U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 1 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Whiskey Lake
Номер модели N5030 5405U
Сокет BGA-1090 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2.3 ГГц
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2133, LPDDR3-1866
Макс. размер 8 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт Intel Pentium Gold 5405U
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 12
Набор инструкций SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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