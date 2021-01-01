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Intel Pentium Silver N5030 против Gold 7505

Intel Pentium Silver N5030
VS
Intel Pentium Gold 7505
Intel Pentium Silver N5030
Intel Pentium Gold 7505

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Gold 7505 с 2-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7505 and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • На 60% ниже чем у Pentium Gold 7505 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1065 и 494 балла
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и Gold 7505

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 17 октября 2020
Цена в момент релиза - 161 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Tiger Lake
Номер модели N5030 7505
Сокет BGA-1090 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 605 UHD Graphics Xe G4 48

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 20x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics Xe G4 48
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
Шейдерные блоки - 384
TMUs - 24
ROPs - 12
Вычислительные блоки - 48
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N5030
н/д
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 8 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт Intel Pentium Gold 7505
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 -
Набор инструкций SSE4.2 -

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Комментарии

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