Intel Pentium Silver N5030 против Gold G6500
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или десктопный Gold G6500 с 2-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
- На 90% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 6 vs 58 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1039 и 505 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
1298
Passmark CPU (одноядерный)
1307
Pentium Gold G6500 +91%
2498
Passmark CPU (многоядерный)
2708
Pentium Gold G6500 +54%
4173
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G6500 +106%
1048
Geekbench 5 (многоядерный)
1393
Pentium Gold G6500 +66%
2319
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Comet Lake
|Номер модели
|N5030
|G6500
|Сокет
|BGA-1090
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 605
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|41x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|192
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|3
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2666
|Макс. размер
|8 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|3
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5030
|Сайт Intel Pentium Gold G6500
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1