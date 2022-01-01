Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или десктопный Gold G6500 с 2-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.