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Intel Pentium Silver N5030 против Gold G6500

Intel Pentium Silver N5030
VS
Intel Pentium Gold G6500
Intel Pentium Silver N5030
Intel Pentium Gold G6500

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или десктопный Gold G6500 с 2-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G6500 and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • На 90% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 6 vs 58 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1039 и 505 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и Gold G6500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 1 мая 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Comet Lake
Номер модели N5030 G6500
Сокет BGA-1090 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 605 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 41x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 58 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Silver N5030
н/д
Pentium Gold G6500
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 8 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 3
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт Intel Pentium Gold G6500
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 16
Расширенные инструкции SSE4.2 -

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Конкуренты

1. Intel Core i3 1115G4 или Intel Pentium Silver N5030
2. Intel Core i3 1005G1 или Intel Pentium Silver N5030
3. Intel Pentium Gold 7505 или Intel Pentium Silver N5030
4. Intel Pentium Silver N6000 или Intel Pentium Silver N5030
5. Intel Celeron N4120 или Intel Pentium Silver N5030
6. Intel Celeron N4020 или Intel Pentium Silver N5030
7. Intel Celeron N4500 или Intel Pentium Silver N5030
8. Intel Pentium Silver N6000 или Intel Pentium Gold G6500
9. Intel Pentium Gold G6400 или Intel Pentium Gold G6500

Комментарии

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