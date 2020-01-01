Intel Pentium Silver N5030 против Pentium N4200
Что лучше: Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Pentium N4200 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
- Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Pentium Silver N5030 +75%
194
111
Cinebench R20 (многоядерный)
Pentium Silver N5030 +31%
486
371
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Silver N5030 +57%
1325
844
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Silver N5030 +21%
2534
2090
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Silver N5030 +68%
513
305
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Silver N5030 +29%
1325
1026
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|30 августа 2016
|Цена в момент релиза
|-
|161 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Apollo Lake
|Номер модели
|N5030
|N4200
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1296
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel HD Graphics 505
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|38.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5030
|Сайт Intel Pentium N4200
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
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