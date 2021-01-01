Intel Pentium Silver N5030 против Silver J5040
Что лучше: ноутбучный Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или десктопный Silver J5040 на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
- На 40% ниже чем у Pentium Silver J5040 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Pentium Silver J5040 +12%
219
Cinebench R20 (многоядерный)
Pentium Silver J5040 +54%
758
Passmark CPU (одноядерный)
1346
1430
Passmark CPU (многоядерный)
2729
Pentium Silver J5040 +37%
3739
Geekbench 5 (одноядерный)
512
Geekbench 5 (многоядерный)
1267
Pentium Silver J5040 +32%
1675
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|4 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|N5030
|J5040
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
|Intel UHD Graphics 605
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2 ГГц
|Множитель
|0x
|0x
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5030
|Сайт Intel Pentium Silver J5040
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2
|SSE4.2
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