Главная > Сравнения CPU > Pentium Silver N5030 vs Pentium Silver N5000

Intel Pentium Silver N5030 против Silver N5000

Intel Pentium Silver N5030
Intel Pentium Silver N5030
VS
Intel Pentium Silver N5000
Intel Pentium Silver N5000

Что лучше: Intel Pentium Silver N5030 на 1.1 ГГц или Silver N5000 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5000 and N5030
Причины выбрать Intel Pentium Silver N5030
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N5030 и Silver N5000

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 11 декабря 2017
Цена в момент релиза - 161 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Gemini Lake
Номер модели N5030 N5000
Сокет BGA-1090 BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics 605

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 4МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N5030 Сайт Intel Pentium Silver N5000
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6
Набор инструкций SSE4.2 SSE4.2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
8 (72.7%)
3 (27.3%)
Всего проголосовало: 11

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Pentium Silver N5000 или Silver N5030?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях