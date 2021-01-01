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Intel Pentium Silver N6000 против AMD Ryzen 3 3200U

Intel Pentium Silver N6000
VS
AMD Ryzen 3 3200U
Intel Pentium Silver N6000
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 60% ниже чем у Ryzen 3 3200U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 3: 0.54 vs 0.38 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и AMD Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 января 2021 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Jasper Lake Zen+
Номер модели N6000 -
Сокет BGA-1338 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 11x 26x
Кэш 1-го уровня - 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 378КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.5 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Radeon Vega 3
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 12
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 3
TGP 10 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6000
0.38 терафлопс
Ryzen 3 3200U +42%
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 12

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Комментарии

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