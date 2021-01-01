Intel Pentium Silver N6000 против AMD Ryzen 3 3250U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- На 76% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 3 3250U +11%
311
Cinebench R20 (многоядерный)
774
757
Passmark CPU (одноядерный)
1480
Ryzen 3 3250U +31%
1933
Passmark CPU (многоядерный)
3871
Ryzen 3 3250U +9%
4224
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 3250U +4%
757
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Silver N6000 +10%
1807
1647
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 января 2021
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Zen+
|Номер модели
|N6000
|-
|Сокет
|BGA-1338
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Radeon RX Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|11x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|378КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|12-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт AMD Ryzen 3 3250U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|16
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