Intel Pentium Silver N6000 против AMD Ryzen 3 5300U
Что лучше: Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- На 60% ниже чем у Ryzen 3 5300U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1013 и 721 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 3 5300U +48%
1129
Cinebench R23 (многоядерный)
2043
Ryzen 3 5300U +131%
4722
Passmark CPU (одноядерный)
1438
Ryzen 3 5300U +70%
2442
Passmark CPU (многоядерный)
3795
Ryzen 3 5300U +170%
10246
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 5300U +42%
1032
Geekbench 5 (многоядерный)
1806
Ryzen 3 5300U +84%
3330
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 января 2021
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Zen 2
|Номер модели
|N6000
|-
|Сокет
|BGA-1338
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|11x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|378КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|350 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|384
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|16
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