Intel Pentium Silver N6000 против AMD Ryzen 3 5400U
Что лучше: Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 5400U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- На 76% ниже чем у Ryzen 3 5400U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5400U
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- На 76% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1236 и 703 балла
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
2048
Passmark CPU (одноядерный)
1242
Ryzen 3 5400U +133%
2890
Passmark CPU (многоядерный)
2875
Ryzen 3 5400U +315%
11944
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 5400U +75%
1237
Geekbench 5 (многоядерный)
1802
Ryzen 3 5400U +132%
4174
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 января 2021
|7 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Cezanne
|Номер модели
|N6000
|-
|Сокет
|BGA-1338
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|850 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|384
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт AMD Ryzen 3 5400U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|12
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