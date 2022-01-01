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Intel Pentium Silver N6000 против AMD Ryzen 5 3450U

Intel Pentium Silver N6000
VS
AMD Ryzen 5 3450U
Intel Pentium Silver N6000
AMD Ryzen 5 3450U

Что лучше: Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 5 3450U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3450U and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • На 83% ниже чем у Ryzen 5 3450U пиковое энергопотребление – 6 vs 35 Ватт
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3450U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 775 и 703 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и AMD Ryzen 5 3450U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 января 2021 1 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Zen+
Номер модели N6000 -
Сокет BGA-1338 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 1.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 21x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Radeon Vega 8
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 850 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 8
TGP 10 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6000
0.38 терафлопс
Ryzen 5 3450U
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт AMD Ryzen 5 3450U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 12

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Комментарии

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