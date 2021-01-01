Intel Pentium Silver N6000 против AMD Ryzen 5 3500U
Что лучше: Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- На 60% ниже чем у Ryzen 5 3500U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 8: 1.13 vs 0.38 терафлопс
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 3500U +15%
881
Cinebench R23 (многоядерный)
2043
Ryzen 5 3500U +76%
3601
Passmark CPU (одноядерный)
1438
Ryzen 5 3500U +50%
2158
Passmark CPU (многоядерный)
3795
Ryzen 5 3500U +111%
8008
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3500U +5%
768
Geekbench 5 (многоядерный)
1806
Ryzen 5 3500U +32%
2382
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 января 2021
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Zen+
|Номер модели
|N6000
|-
|Сокет
|BGA-1338
|FP5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|11x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|-
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|378КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|16
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|8
|TGP
|10 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|12
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