Главная > Сравнения CPU > Pentium Silver N6000 vs Ryzen 5 5600U

Intel Pentium Silver N6000 против AMD Ryzen 5 5600U

Intel Pentium Silver N6000
VS
AMD Ryzen 5 5600U
Intel Pentium Silver N6000
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • На 76% ниже чем у Ryzen 5 5600U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • На 95% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1368 и 703 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и AMD Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Cezanne
Номер модели N6000 -
Сокет BGA-1338 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 1.1 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 23x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Radeon RX Vega 7
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 850 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 256 448
TMUs 16 28
ROPs 8 7
Вычислительные блоки 32 -
TGP 10 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6000
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5600U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N6000 или Intel Core i5 1135G7
2. Intel Pentium Silver N6000 или AMD Ryzen 3 5300U
3. Intel Pentium Silver N6000 или Intel Pentium Gold 7505
4. Intel Pentium Silver N6000 или Intel Pentium Gold 6405U
5. Intel Pentium Silver N6000 или Intel Celeron N5100
6. AMD Ryzen 5 5600U или Intel Core i7 1165G7
7. AMD Ryzen 5 5600U или AMD Ryzen 5 5500U
8. AMD Ryzen 5 5600U или AMD Ryzen 7 5800H
9. AMD Ryzen 5 5600U или AMD Ryzen 3 5300U
10. AMD Ryzen 5 5600U или AMD Ryzen 7 5800U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600U или Intel Pentium Silver N6000?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры