Intel Pentium Silver N6000 против Celeron 3867U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Celeron 3867U с 2-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- На 60% ниже чем у Celeron 3867U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 703 и 438 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron 3867U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
2048
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Silver N6000 +13%
1242
1103
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Silver N6000 +92%
2875
1501
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Silver N6000 +60%
706
441
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Silver N6000 +114%
1802
843
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|1 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Kaby Lake R
|Номер модели
|N6000
|3867U
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|HD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|11x
|-
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel HD Graphics 610
|Частота GPU
|350 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|96
|TMUs
|16
|12
|ROPs
|8
|2
|Вычислительные блоки
|32
|12
|TGP
|10 Вт
|5 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт Intel Celeron 3867U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|12
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2
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