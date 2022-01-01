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Intel Pentium Silver N6000 против Celeron 3867U

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Celeron 3867U
Intel Pentium Silver N6000
Intel Celeron 3867U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Celeron 3867U с 2-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3867U and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 60% ниже чем у Celeron 3867U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 703 и 438 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron 3867U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Celeron 3867U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 1 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Kaby Lake R
Номер модели N6000 3867U
Сокет BGA-1338 BGA-1356
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.1 ГГц 1.8 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x -
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel HD Graphics 610
Частота GPU 350 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 850 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 256 96
TMUs 16 12
ROPs 8 2
Вычислительные блоки 32 12
TGP 10 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6000
0.38 терафлопс
Celeron 3867U
0.06 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Celeron 3867U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 12
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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