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Intel Pentium Silver N6000 против Celeron N4000

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Celeron N4000
Intel Pentium Silver N6000
Intel Celeron N4000

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Celeron N4000 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4000 and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs: 0.38 vs 0.14 терафлопс
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 16 ГБ DDR4-2666
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 723 и 422 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Celeron N4000

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 11 декабря 2017
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Gemini Lake
Номер модели N6000 N4000
Сокет BGA-1338 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x -
Кэш 1-го уровня - 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 4МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 350 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 256 96
TMUs 16 12
ROPs 8 2
Вычислительные блоки 32 12
TGP 10 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6000 +171%
0.38 терафлопс
Celeron N4000
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Celeron N4000
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Конкуренты

1. Ryzen 3 3200U или Pentium Silver N6000
2. Pentium Gold 7505 или Pentium Silver N6000
3. Celeron N4020 или Pentium Silver N6000
4. Ryzen 3 3250U или Pentium Silver N6000
5. Pentium Gold 4417U или Celeron N4000
6. Pentium N4200 или Celeron N4000
7. Celeron J4005 или Celeron N4000

Комментарии

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