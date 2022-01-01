Intel Pentium Silver N6000 против Celeron N5095
Что лучше: Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Celeron N5095 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- На 60% ниже чем у Celeron N5095 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 726 и 644 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Pentium Silver N6000 +23%
753
612
Cinebench R23 (многоядерный)
2027
Celeron N5095 +8%
2182
Passmark CPU (одноядерный)
1310
Celeron N5095 +15%
1509
Passmark CPU (многоядерный)
2991
Celeron N5095 +34%
4019
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Silver N6000 +12%
719
641
Geekbench 5 (многоядерный)
1745
Celeron N5095 +10%
1920
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|1 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Jasper Lake
|Номер модели
|N6000
|N5095
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|20x
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|850 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|16
|TGP
|10 Вт
|6 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-2933, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|16 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт Intel Celeron N5095
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|8
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1