Что лучше: Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i3 10100T на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.