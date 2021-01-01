Главная > Сравнения CPU > Pentium Silver N6000 vs Core i3 10100T

Intel Pentium Silver N6000 против Core i3 10100T

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Core i3 10100T
Intel Pentium Silver N6000
Intel Core i3 10100T

Что лучше: Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i3 10100T на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100T and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • На 83% ниже чем у Core i3 10100T пиковое энергопотребление – 6 vs 35 Ватт
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i3 10100T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 964 и 721 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Core i3 10100T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 30 апреля 2020
Цена в момент релиза - 122 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Jasper Lake Comet Lake
Номер модели N6000 i3-10100T
Сокет BGA-1338 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 1.1 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 11x 30x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 378КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 35 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2666
Макс. размер 16 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Core i3 10100T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N6000 или Core i3 1005G1
2. Intel Pentium Silver N6000 или Silver N5030
3. Intel Pentium Silver N6000 или AMD Ryzen 3 3250U
4. Intel Core i3 10100T или i3 10110U
5. Intel Core i3 10100T или i3 1110G4
6. Intel Core i3 10100T или i3 9100
7. Intel Core i3 10100T или i3 9100T

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 10100T или Pentium Silver N6000?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях