Intel Pentium Silver N6000 против Core i3 10100T
Что лучше: Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i3 10100T на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- На 83% ниже чем у Core i3 10100T пиковое энергопотребление – 6 vs 35 Ватт
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i3 10100T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 964 и 721 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Pentium Silver N6000 +41%
280
199
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10100T +153%
1959
Passmark CPU (одноядерный)
1480
Core i3 10100T +61%
2377
Passmark CPU (многоядерный)
3871
Core i3 10100T +95%
7540
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10100T +33%
968
Geekbench 5 (многоядерный)
1807
Core i3 10100T +88%
3398
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|30 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|-
|122 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|N6000
|i3-10100T
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|11x
|30x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|378КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|16 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт Intel Core i3 10100T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|16
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