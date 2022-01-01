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Intel Pentium Silver N6000 против Core i3 1110G4

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Pentium Silver N6000
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Core i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • На 60% ниже чем у Core i3 1110G4 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe Graphics G4: 0.84 vs 0.38 терафлопс
  • Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4x-4267
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1092 и 712 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Core i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Tiger Lake UP4
Номер модели N6000 i3-1110G4
Сокет BGA-1338 BGA-1598
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 15-25x
Скорость шины - 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 850 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 12
Вычислительные блоки 32 48
TGP 10 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6000
0.38 терафлопс
Core i3 1110G4 +121%
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 LPDDR4x-4267
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 8 16

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Комментарии

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