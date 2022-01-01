Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Core i3 5005U с 2-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.