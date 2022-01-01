Intel Pentium Silver N6000 против Core i3 5005U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Core i3 5005U с 2-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- Появился на 6 лет и 1 месяц позже чем соперник
- На 60% ниже чем у Core i3 5005U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 726 и 488 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
2027
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Silver N6000 +15%
1310
1142
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Silver N6000 +49%
2991
2014
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Silver N6000 +48%
719
485
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Silver N6000 +61%
1745
1081
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|5 января 2015
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Broadwell
|Номер модели
|N6000
|i3-5005U
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1168
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|HD Graphics 5500
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|11x
|20x
|Скорость шины
|-
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel HD Graphics 5500
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|10 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|Макс. размер
|16 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт Intel Core i3 5005U
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|12
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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