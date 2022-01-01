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Intel Pentium Silver N6000 против Core i3 5005U

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Core i3 5005U
Intel Pentium Silver N6000
Intel Core i3 5005U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Core i3 5005U с 2-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5005U and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • Появился на 6 лет и 1 месяц позже чем соперник
  • На 60% ниже чем у Core i3 5005U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 726 и 488 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Core i3 5005U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 5 января 2015
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Broadwell
Номер модели N6000 i3-5005U
Сокет BGA-1338 BGA-1168
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2.0 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x 20x
Скорость шины - 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel HD Graphics 5500
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 850 МГц 850 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 10 Вт -
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6000
0.38 терафлопс
Core i3 5005U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Core i3 5005U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 12
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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