Intel Pentium Silver N6000 против Core i3 9100F
Что лучше: ноутбучный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или десктопный Core i3 9100F на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- На 91% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 6 vs 65 Ватт
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 32 EUs
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1036 и 721 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 9100F +49%
417
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 9100F +54%
1190
Passmark CPU (одноядерный)
1480
Core i3 9100F +72%
2550
Passmark CPU (многоядерный)
3871
Core i3 9100F +77%
6849
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100F +43%
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
1807
Core i3 9100F +85%
3342
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|122 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|N6000
|i3-9100F
|Сокет
|BGA-1338
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|11x
|36x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|378КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт Intel Core i3 9100F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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