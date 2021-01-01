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Intel Pentium Silver N6000 против Core i3 9100F

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Core i3 9100F
Intel Pentium Silver N6000
Intel Core i3 9100F

Что лучше: ноутбучный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или десктопный Core i3 9100F на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100F and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • На 91% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 6 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 32 EUs
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1036 и 721 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Core i3 9100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 23 апреля 2019
Цена в момент релиза - 122 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Jasper Lake Coffee Lake
Номер модели N6000 i3-9100F
Сокет BGA-1338 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 11x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 378КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Core i3 9100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N5030 или Intel Pentium Silver N6000
2. AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i3 9100F
3. Intel Core i3 10100 или Intel Core i3 9100F
4. Intel Core i5 1035G4 или Intel Core i3 9100F
5. AMD Ryzen 5 3400G или Intel Core i3 9100F
6. Intel Core i3 1005G1 или Intel Core i3 9100F

Комментарии

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