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Intel Pentium Silver N6000 против Core i5 10210U

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Core i5 10210U
Intel Pentium Silver N6000
Intel Core i5 10210U

Что лучше: Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210U and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • На 60% ниже чем у Core i5 10210U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 969 и 703 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Core i5 10210U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Comet Lake
Номер модели N6000 i5-10210U
Сокет BGA-1338 BGA-1528
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 1.1 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 16x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics 620
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 850 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 10 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6000
0.38 терафлопс
Core i5 10210U
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Core i5 10210U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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