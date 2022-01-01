Intel Pentium Silver N6000 против Core i5 10210U
Что лучше: Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- На 60% ниже чем у Core i5 10210U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 969 и 703 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10210U +16%
881
Cinebench R23 (многоядерный)
2048
Core i5 10210U +42%
2906
Passmark CPU (одноядерный)
1242
Core i5 10210U +81%
2247
Passmark CPU (многоядерный)
2875
Core i5 10210U +124%
6454
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10210U +38%
976
Geekbench 5 (многоядерный)
1802
Core i5 10210U +67%
3001
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|N6000
|i5-10210U
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|16x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel UHD Graphics 620
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|850 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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