Главная > Сравнения CPU > Pentium Silver N6000 vs Core i5 1135G7

Intel Pentium Silver N6000 против Core i5 1135G7

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Pentium Silver N6000
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • На 79% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU: 1.41 vs 0.38 терафлопс
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 83% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1318 и 721 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Core i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Jasper Lake Tiger Lake UP3
Номер модели N6000 i5-1135G7
Сокет BGA-1338 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 1.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 11x 9-24x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 378КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 10 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6000
0.38 терафлопс
Core i5 1135G7 +271%
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 8 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Pentium Silver N6000 или Core i3 1115G4
2. Pentium Silver N6000 или Core i3 1005G1
3. Pentium Silver N6000 или Pentium Silver N5000
4. Pentium Silver N6000 или Pentium Silver N5030
5. Core i5 1135G7 или Core i7 1065G7
6. Core i5 1135G7 или Ryzen 5 4600H
7. Core i5 1135G7 или Core i7 1160G7
8. Core i5 1135G7 или Ryzen 7 4700U
9. Core i5 1135G7 или Core i5 1035G1

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1135G7 или Pentium Silver N6000?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях