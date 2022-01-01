Intel Pentium Silver N6000 против Core i5 1235U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Core i5 1235U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- На 60% ниже чем у Core i5 1235U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 726 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1235U +101%
1526
Cinebench R23 (многоядерный)
2049
Core i5 1235U +217%
6494
Passmark CPU (одноядерный)
1427
Core i5 1235U +134%
3336
Passmark CPU (многоядерный)
3168
Core i5 1235U +327%
13538
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1235U +118%
1590
Geekbench 5 (многоядерный)
1773
Core i5 1235U +242%
6070
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Alder Lake-U
|Номер модели
|N6000
|i5-1235U
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|10
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|1.1 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|13x
|Кэш 1-го уровня
|-
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|12-15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|850 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|16
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|32
|80
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт Intel Core i5 1235U
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|20
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