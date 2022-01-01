Главная > Сравнения CPU > Pentium Silver N6000 vs Core i5 5200U

Intel Pentium Silver N6000 против Core i5 5200U

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Core i5 5200U
Intel Pentium Silver N6000
Intel Core i5 5200U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Core i5 5200U с 2-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5200U and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • Появился на 6 лет и 1 месяц позже чем соперник
  • На 60% ниже чем у Core i5 5200U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 726 и 646 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Core i5 5200U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 5 января 2015
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Broadwell
Номер модели N6000 i5-5200U
Сокет BGA-1338 BGA-1168
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 22x
Скорость шины - 5 ГТ/c
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel HD Graphics 5500
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 850 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 10 Вт -
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6000
0.38 терафлопс
Core i5 5200U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Core i5 5200U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 12
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i5 1135G7 против Pentium Silver N6000
2. Core i3 1115G4 против Pentium Silver N6000
3. Core i3 1005G1 против Pentium Silver N6000
4. Pentium Gold 7505 против Pentium Silver N6000
5. Celeron N4020 против Pentium Silver N6000
6. Pentium Silver N5030 против Pentium Silver N6000
7. Celeron N5100 против Pentium Silver N6000
8. Celeron N4500 против Pentium Silver N6000
9. Core i5 1135G7 против Core i5 5200U
10. Core i3 1005G1 против Core i5 5200U

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 5200U или Pentium Silver N6000?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры