Intel Pentium Silver N6000 против Core i7 1165G7
Что лучше: Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- На 79% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1419 и 703 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +98%
1511
Cinebench R23 (многоядерный)
2048
Core i7 1165G7 +198%
6100
Passmark CPU (одноядерный)
1242
Core i7 1165G7 +133%
2890
Passmark CPU (многоядерный)
2875
Core i7 1165G7 +272%
10706
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +102%
1429
Geekbench 5 (многоядерный)
1802
Core i7 1165G7 +149%
4484
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|N6000
|i7-1165G7
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|1.2-2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|12-28x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|850 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|24
|Вычислительные блоки
|32
|96
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|16
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