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Intel Pentium Silver N6000 против Gold 6405U

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Pentium Gold 6405U
Intel Pentium Silver N6000
Intel Pentium Gold 6405U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Gold 6405U с 2-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6405U and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 60% ниже чем у Pentium Gold 6405U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 721 и 578 баллов
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Gold 6405U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 1 октября 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Jasper Lake Comet Lake
Номер модели N6000 6405U
Сокет BGA-1338 BGA-1528
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2.4 ГГц
Множитель 11x 0x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 2-го уровня 378КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 750 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 10 Вт -
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6000
0.38 терафлопс
Pentium Gold 6405U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Pentium Gold 6405U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 12
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2

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Конкуренты

1. Ryzen 3 3200U или Pentium Silver N6000
2. Pentium Gold 7505 или Pentium Silver N6000
3. Celeron N4020 или Pentium Silver N6000
4. Ryzen 3 3250U или Pentium Silver N6000
5. Ryzen 3 3200U или Pentium Gold 6405U
6. Core i3 8130U или Pentium Gold 6405U
7. Pentium Silver N5000 или Pentium Gold 6405U

Комментарии

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