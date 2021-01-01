Intel Pentium Silver N6000 против Gold 6405U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Gold 6405U с 2-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 60% ниже чем у Pentium Gold 6405U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 721 и 578 баллов
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
2043
Passmark CPU (одноядерный)
1438
1422
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Silver N6000 +60%
3795
2369
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Silver N6000 +25%
728
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Silver N6000 +34%
1806
1343
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|1 октября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|N6000
|6405U
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|UHD Graphics
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2.4 ГГц
|Множитель
|11x
|0x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 2-го уровня
|378КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel UHD Graphics
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|750 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|10 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт Intel Pentium Gold 6405U
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|12
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1