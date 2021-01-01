Intel Pentium Silver N6000 против Gold G6400
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или десктопный Gold G6400 с 2-ядрами на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- На 90% ниже чем у Pentium Gold G6400 пиковое энергопотребление – 6 vs 58 Ватт
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1004 и 721 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Pentium Gold G6400 +49%
418
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
1480
Pentium Gold G6400 +70%
2513
Passmark CPU (многоядерный)
3871
4185
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G6400 +39%
1010
Geekbench 5 (многоядерный)
1807
Pentium Gold G6400 +21%
2188
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|64 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|N6000
|G6400
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel UHD 610
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|11x
|40x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|378КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|16 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|3
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт Intel Pentium Gold G6400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|16
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