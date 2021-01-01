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Intel Pentium Silver N6000 против Gold G6500

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Pentium Gold G6500
Intel Pentium Silver N6000
Intel Pentium Gold G6500

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или десктопный Gold G6500 с 2-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G6500 and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • На 90% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 6 vs 58 Ватт
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1066 и 721 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Gold G6500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 75 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Jasper Lake Comet Lake
Номер модели N6000 G6500
Сокет BGA-1338 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD 630

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 11x 41x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 378КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 58 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2666
Макс. размер 16 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 3
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Pentium Gold G6500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 16

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Комментарии

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