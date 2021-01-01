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Intel Pentium Silver N6000 против Silver N5030

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Pentium Silver N5030
Intel Pentium Silver N6000
Intel Pentium Silver N5030

Что лучше: Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Silver N5030 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5030 and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 16 ГБ DDR4-2666
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 721 и 480 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Silver N5030

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Jasper Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели N6000 N5030
Сокет BGA-1338 BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics 605

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Множитель 11x -
Кэш 2-го уровня 378КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Pentium Silver N5030
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 6
Набор инструкций - SSE4.2

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Комментарии

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