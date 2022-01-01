Intel Pentium Silver N6005 против AMD Ryzen 5 5500U
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6005
- На 60% ниже чем у Ryzen 5 5500U пиковое энергопотребление – 10 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1108 и 740 баллов
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +46%
1173
Cinebench R23 (многоядерный)
2436
Ryzen 5 5500U +192%
7116
Passmark CPU (одноядерный)
1763
Ryzen 5 5500U +41%
2480
Passmark CPU (многоядерный)
5398
Ryzen 5 5500U +144%
13184
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +50%
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
2227
Ryzen 5 5500U +123%
4959
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 января 2021
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Lucienne
|Номер модели
|N6005
|-
|Сокет
|BGA-1338
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|2.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|20x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|448
|TMUs
|16
|28
|ROPs
|8
|7
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|10 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6005
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|12
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