Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц или десктопный Celeron J4025 с 2-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.