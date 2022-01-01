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Intel Pentium Silver N6005 против Celeron J4025

Intel Pentium Silver N6005
VS
Intel Celeron J4025
Intel Pentium Silver N6005
Intel Celeron J4025

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц или десктопный Celeron J4025 с 2-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4025 and N6005
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6005
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 16 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 740 и 480 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6005 и Celeron J4025

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели N6005 J4025
Сокет BGA-1338 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 20x
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 350 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 700 МГц
Шейдерные блоки 256 96
TMUs 16 12
ROPs 8 2
Вычислительные блоки 32 12
TGP 10 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6005
0.38 терафлопс
Celeron J4025
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6005 Сайт Intel Celeron J4025
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Комментарии

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