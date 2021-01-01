Intel Pentium Silver N6005 против Celeron J4125
Что лучше: ноутбучный Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц или десктопный Celeron J4125 на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6005
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs: 0.38 vs 0.14 терафлопс
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 16 ГБ DDR4-2666
- На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 724 и 444 балла
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
2445
Passmark CPU (одноядерный)
1180
Passmark CPU (многоядерный)
3071
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Silver N6005 +63%
724
445
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Silver N6005 +23%
1848
1503
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|4 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|N6005
|J4125
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 32 EUs
|UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|2 ГГц
|Множитель
|20x
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel UHD Graphics 600
|Частота GPU
|350 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|96
|TMUs
|16
|12
|ROPs
|8
|2
|Вычислительные блоки
|32
|12
|TGP
|10 Вт
|5 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|16 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6005
|Сайт Intel Celeron J4125
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|6
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.2
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