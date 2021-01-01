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Intel Pentium Silver N6005 против Celeron N5100

Intel Pentium Silver N6005
VS
Intel Celeron N5100
Intel Pentium Silver N6005
Intel Celeron N5100

Что лучше: Intel Pentium Silver N6005 на 2.0 ГГц или Celeron N5100 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5100 and N6005
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6005
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs: 0.38 vs 0.3 терафлопс
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 724 и 627 баллов
Причины выбрать Intel Celeron N5100
  • На 40% ниже чем у Pentium Silver N6005 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6005 и Celeron N5100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Jasper Lake
Номер модели N6005 N5100
Сокет BGA-1338 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs UHD Graphics 24 EUs

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 11x
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics 24 EUs
Частота GPU 350 МГц 350-450 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750-900 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 24
TGP 10 Вт 10 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6005 +27%
0.38 терафлопс
Celeron N5100
0.3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2666, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6005 Сайт Intel Celeron N5100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 8

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Конкуренты

1. Pentium Silver N6005 или Pentium Silver N5000
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3. Pentium Silver N6005 или Pentium Silver J5040
4. Pentium Silver N6005 или Pentium Silver N6000
5. Celeron N5100 или Pentium Silver N5000
6. Celeron N5100 или Celeron N4120
7. Celeron N5100 или Celeron N4020
8. Celeron N5100 или Pentium Silver N5030
9. Celeron N5100 или Pentium Silver N6000

Комментарии

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